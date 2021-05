El embajador palestino en España dice que Israel "jugó con fuego" en Jerusalén y pide evitar un conflicto "religioso"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El embajador palestino en España, Musa Amer Odeh, ha denunciado este miércoles que el Gobierno de Israel "jugó con fuego cuando tocó el estatus de Jerusalén" y ha advertido contra la posibilidad de convertir un conflicto político "en uno religioso", al tiempo que ha vuelto a reclamar a la comunidad internacional que actúe para poner fin a la ocupación y lograr una solución "justa" y fundamentada en el Derecho Internacional.

"Somos víctimas de una agresión israelí iniciada en Jerusalén con el plan para evacuar a palestinos de sus casas para construir dos asentamientos, uno en Sheij Jarrá y otro en Siluan", ha recordado Odeh en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha destacado que "los israelíes humillaron a los palestinos y a los lugares sagrados" con sus acciones en Jerusalén, incluida la irrupción de agentes de las fuerzas de seguridad en la mezquita de Al Aqsa.

"Los palestinos han reaccionado porque los israelíes tocaron un asunto muy sensible, como es Jerusalén", ha argumentado, antes de incidir en que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "abrió fuego contra todos los palestinos y todos los creyentes, musulmanes y cristianos".

En este sentido, se ha pronunciado contra dejar el conflicto "en manos de radicales". "Hemos dicho a los israelíes que no jueguen a este juego, que es muy peligroso", ha desvelado Odeh, quien ha manifestado que, tras los incidentes en la mezquita de Al Aqsa, "algunos palestinos respondieron disparando cohetes de fabricación casera", en referencia a los proyectiles disparados el 10 de mayo por Hamás tras dichos sucesos.

"Si los israelíes juegan en Jerusalén, nunca podrán contener la situación. Tampoco nosotros podremos", ha dicho, al tiempo que ha achacado la situación al conocido como 'acuerdo del siglo' presentado por el expresidente estadounidense Donald Trump, que contempla Jerusalén como capital de Israel. "Él también empezó en Jerusalén. Si hubiera empezado con hacer mejor la vida de los palestinos, sin tocar Jerusalén, quizá hubiera encontrado alguien que lo apoyara, pero empezó con Jerusalén", ha alertado.

Asimismo, ha dicho que "los palestinos en Israel, en Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén Este y en otros lugares están unidos contra la brutal agresión por parte de los israelíes y la injusticia de las decisiones de Estados Unidos y algunos países europeos que dicen que Israel tiene derecho a defenderse", antes de resaltar que "Gaza es la mayor cárcel en la historia reciente".

DENUNCIA LOS BOMBARDEOS EN GAZA

El embajador palestino ha argüido que "un cohete israelí equivale a todos los disparados desde Gaza, incluso más", dado que los lanzados desde el enclave "son de fabricación casera", y ha citado como ejemplo de esta situación el balance de muertos en Israel y en Gaza. Las autoridades del enclave han confirmado la muerte de 220 personas, entre ellas 63 menores, mientras que en Israel han muerto doce personas.

De esta forma, ha denunciado que "casi la mitad" de las víctimas mortales "son mujeres y niños". "Hay doce familias borradas del mapa. Los israelíes intentan engañar a la opinión internacional diciendo que les pidieron que evacuaran. Es un edificio con 15 pisos y les dicen que tienen cinco minutos para evacuar. La gente está durmiendo. Muchos están aún debajo de las ruinas de los edificios", ha relatado.

Odeh ha puntualizado además que Israel "no quiere testigos de sus crímenes" y ha puesto como ejemplo el bombardeo contra la torre Al Yalá, que acogía la sede de numerosos medios. "Dicen que Israel es la única democracia en Oriente Próximo. No son democracia para nosotros, son ocupantes, son brutales ocupantes, es apartheid", ha criticado.

Asimismo, ha cargado contra las declaraciones sobre el "derecho a defenderse" de Israel: "Tienen derecho a defender su ocupación, pero los palestinos no tienen este derecho". Odeh ha subrayado que "el Derecho Internacional da a los palestinos y a todos los pueblos bajo ocupación el derecho a resistir".

"En Europa, (Charles) De Gaulle resistió la ocupación nazi y es un héroe en Francia y en Europa. ¿Por qué él es un héroe y si yo resisto a la ocupación israelí soy un terrorista?", se ha preguntado. "Puedo decir que los palestinos tenemos resoluciones de la ONU dándonos el derecho a resistir por todos los medios, incluida la lucha armada, pero elegimos resistir de forma pacífica, antes de estos enfrentamientos", ha añadido.

"Ahora dicen que están matando a miembros de Hamás. No es verdad. La mayoría de las víctimas son civiles. Son niños", ha dicho el embajador, que ha acusado a Israel de "intentar destruir la infraestructura en Gaza" para "hacer que sea imposible que los palestinos se queden allí".

De esta forma, ha dicho que "es un deber de todos los palestinos resistir". "Tras 74 años no podemos esperar más", ha apuntado, antes de reseñar que en Gaza "no hay trabajo, hay pobreza, hay enfermedad, y les culpan". "Esta gente tiene derecho a tener dignidad y una vida mejor", ha defendido.

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL

Por otra parte, ha hecho hincapié en que "la comunidad internacional tiene una responsabilidad", cargando especialmente contra Estados Unidos. "Si los estadounidenses no hubieran querido que esto pasara, no habría pasado. Israel tiene la quinta fuerza militar del mundo, tiene armas nucleares. Los palestinos no tenemos nada", ha indicado.

"La comunidad internacional tiene que actuar rápidamente o verán algo de los palestinos que nunca esperaban. Es momento de intervenir y proteger al pueblo palestino", ha reclamado, antes de apuntar que una opción es la aplicación de sanciones. "Puedes decir a los israelíes: 'Si no cumples con el Derecho Internacional y las resoluciones de la ONU, congelamos este acuerdo'", ha argüido.

"La creación de Israel en la tierra de Palestina tuvo lugar a través de la resolución 181, a pesar de que los israelíes no la han respetado", ha relatado. "Si tienen éxito por la fuerza y masacres, volveremos nadando. Nunca nos iremos de nuestra casa", ha afirmado Odeh. "Los israelíes no encontrarán un enemigo fácil, igual que no hemos encontrado un enemigo fácil en los israelíes, pero tenemos el derecho de nuestro lado", ha agregado.

"Nos negamos a ser esclavos. Nunca lo aceptaremos", ha apuntado, quien ha incidido en que los palestinos "no necesitan que nadie elija en su nombre". "No dimos autorización a Trump y nunca daremos autorización a los líderes israelíes", ha explicado. "Estábamos allí, estamos allí y seguiremos allí. Nunca nos iremos. Si desahucian a la gente en Sheij Jarrá, seguirán allí y les denunciaremos ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) (...) porque el Derecho Internacional está con nosotros", ha adelantado.

En esta línea, ha recalcado el rechazo de la Autoridad Palestina al 'acuerdo del siglo' y ha destacado que no es posible que sea adoptado como base de las negociaciones. "La referencia para cualquier solución debe ser el Derecho Internacional, las resoluciones de la ONU y los Derechos Humanos. No puede ser el plan de Trump, que fue realizado por su yerno y radicales, extremistas, fanáticos en Israel, los colonos", ha argumentado.

Odeh ha indicado que las autoridades palestinas "están preparadas" para alcanzar un acuerdo a través de una conferencia internacional de paz, tal y como propuso en 2020 el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. "Aceptaremos las decisiones de esta conferencia internacional de paz, fundamentadas en el Derecho Internacional y las resoluciones de la ONU. No queremos conflictos ni guerra", ha asegurado.

"Si creen que los palestinos pueden ser forzados a aceptar cualquier solución con la fuerza, no con el Derecho Internacional o las resoluciones de la ONU, sueñan. No pasará. Necesitamos una solución, mejor hoy que mañana, pero una solución justa (...) no (fundamentada) en los tanques y los F-16 israelíes", ha zanjado.