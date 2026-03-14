Emiratos.- AMP.- Irán declara su derecho "legítimo" a atacar objetivos en Emiratos Árabes Unidos tras el ataque a Jark

Archivo - Un portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes (archivo) - FUERZAS ARMADAS IRANÍES - Archivo

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han advertido este sábado de que tienen derecho "legítimo" a atacar objetivos en Emiratos Árabes Unidos en represalia por los ataques estadounidense procedentes del territorio de este país.

"La Guardia Revolucionaria considera que tiene derecho legítimo a defender su soberanía nacional y su territorio atacando el origen de los misiles estadounidenses enemigos en los puertos, muelles y escondites de los soldados estadounidenses escondidos en algunas ciudades de Emiratos Árabes Unidos", ha informado el Mando del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes en un comunicado.

Así advierte a los líderes de Emiratos de que Irán "sabe de su derecho legítimo a defender su soberanía nacional y su territorio". Por ello instan a evacuar Banadir, y los "los escondites" estadounidenses "para que la población no sufra daño".

El organismo iraní explica que estos ataques son en respuesta a los ataques y "destrucción" causadas por misiles sobre la isla iraní de Abu Musa desde las bases militares estadounidenses en la cuenca de Banadir y en Eskiles.

Posteriormente, el Ministerio de Defensa emiratí ha informado de que los sistemas de defensa antiaérea han interceptado en las últimas horas nueve misiles balísticos y 33 drones "lanzados desde Irán".

"Desde el inicio de la flagrante agresión iraní, las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos han respondido a 294 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.600 drones lanzados desde Irán", ha apuntado el Ministerio en un comunicado.

Estos ataques han causado hasta el momento seis muertes de ciudadanos emiratíes, paquistaníes, nepalíes y bangladeshíes, ha destacado el Ministerio, así como heridas a 141 personas de Emiratos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, India, Irán, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Bahréin, Comoras, Turquía, Irak, Nepal, Nigeria, Omán, Jordania, Palestina, Ghana, Indonesia y Suecia.

Por su parte, fuentes citadas por la agencia Bloomberg han informado de que la carga de crudo y productos refinados en el puerto de Fuyairá, en el estrecho de Ormuz, ha sido interrumpida como medida preventiva mientras se evalúan los daños tras un ataque de un dron y un incendio ocurrido en la mañana de este sábado.

El dron fue interceptado, pero los pedazos han provocado daños y un incendio, según han informado las autoridades emiratíes, aunque no hay noticia de daños personales ni datos concretos sobre la localización de los impactos. Estos ataques se producen tras los bombardeos estadounidenses sobre la isla de Jark, un emplazamiento clave para la exportación de petróleo iraní.