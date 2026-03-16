Emiratos.- AMP.- Muere un palestino por el impacto de un misil en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos

UNITED ARAB EMIRATES, ABU DHABI - FEBRUARY 1, 2026: People are seen in central Abu Dhabi - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este lunes a causa del impacto de un misil contra un vehículo en la ciudad de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), según han confirmado las autoridades, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La oficina de medios de Abu Dabi ha indicado en un breve mensaje en sus redes sociales que "las autoridades han respondido a un incidente que implica el impacto de un misil contra un vehículo civil en el área de Al Bahyá, que se ha saldado con un fallecido de nacionalidad palestina".

El organismo ha reclamado a la población que "obtenga información solo a través de fuentes oficiales y evite propagar rumores o información no verificada" tras el incidente, sin pronunciarse sobre el punto de lanzamiento del proyectil.

Tras ello, el Ministerio de Defensa emiratí ha señalado a través de sus redes sociales que hasta ahora se han confirmado siete fallecidos en el país por ataques desde Irán, entre ellos cinco civiles y dos militares, a los que se suman 145 heridos.

Asimismo, ha apuntado que sus sistemas de defensa han derribado 304 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.627 drones disparados desde Irán, incluidos seis misiles balísticos y 21 aparatos aéreos en las últimas horas.

La cartera ha recalcado además que sigue "totalmente preparada y dispuesta a hacer frente a cualquier amenaza". "Haremos frente firmemente a cualquier intento de socavar la seguridad del Estado de una forma que garantice la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad, protegiendo sus intereses y capacidades nacionales", ha zanjado.

El balance supone una actualización de la respuesta de EAU a las acciones de Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por ambos países contra territorio iraní.