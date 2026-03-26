Mueren dos personas en Abu Dabi por el impacto de los restos de un misil balístico interceptado en EAU

Archivo - UNITED ARAB EMIRATES, ABU DHABI - FEBRUARY 1, 2026: People are seen in central Abu Dhabi - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), a causa del impacto de los fragmentos de un misil interceptado por los sistemas de defensa antiaérea, en medio de la guerra desatada en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La oficina de medios de Abu Dabi ha señalado en un comunicado en sus redes sociales que los restos han caído en la carretera Sueihan y ha agregado que "el incidente causó la muerte de dos personas no identificadas, tres heridos y daños a varios vehículos".

Así, ha resaltado que el suceso deriva de "la interceptación de un misil balístico" y ha reclamado a la población que "obtenga información únicamente de fuentes oficiales y que evite difundir rumores o información no verificada".

Posteriormente, el Ministerio de Defensa emiratí ha indicado que durante las últimas horas han sido interceptados 15 misiles balísticos y once drones "lanzados desde Irán", antes de afirmar que "desde el inicio de la flagrante agresión iraní" han sido derribados 372 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.826 drones.

Por otra parte, ha insistido en que "sigue totalmente preparado" para "hacer frente a cualquier amenaza", antes de destacar que las fuerzas emiratíes "harán frente con firmeza a cualquier intento de socavara la seguridad del Estado, de una forma que garantice la protección de la soberanía, la seguridad y la estabilidad, protegiendo los intereses y capacidades nacionales".