Archivo - January 28, 2026, Meitar, Meitar, Israel: PRIME MINISTER BENJAMIN NETANYAHU..Ran Gvili, the last hostage to be returned, was laid to rest today in his hometown, Mitar, Israel. Thousands came to pay their final respectsâ€”family, friends, volunte - Europa Press/Contacto/Paulina Patimer - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitó Emiratos Árabes Unidos y se reunió con el presidente del país, Mohammed bin Zayeb, en "plena" ofensiva contra Irán, lanzada el pasado 28 de febrero junto a Estados Unidos.

"En plena operación 'Rugido del León', el primer ministro Benjamin Netanyahu visitó en secreto Emiratos Árabes Unidos, donde se reunió con el presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed (al Nahyan)", ha indicado su oficina en un breve comunicado.

La visita, de la que no se ha precisado fecha, "ha supuesto un avance histórico en las relaciones" entre los dos países, agrega la nota.

El asesor presidencial emiratí Anwar Gargash ha salido al paso con una publicación en sus redes sociales en la que, sin citar a Israel, asegura que su país "reafirma la importancia de una solución política y una vía negociada, una postura que mantiene en todas sus comunicaciones".

"No buscamos esta guerra y trabajamos diligentemente para evitarla. Las relaciones árabe-iraníes en el Golfo no pueden construirse sobre confrontaciones y conflictos, especialmente en una región cuyos pueblos están unidos por profundos lazos geográficos e históricos", ha señalado, antes de defender el derecho de Emiratos a proteger "su soberanía con fuerza, eficacia y firmeza".

Con todo, Gargash ha reiterado que las autoridades emiratíes seguirán centrando su "prioridad y convicción inquebrantable" en llegar a una solución política, "ya que creen que la única vía para alcanzar la paz, la estabilidad y la prosperidad".

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, ha confirmado esta semana que las autoridades israelíes han ayudado militarmente a Abu Dabi con el suministro de baterías antiaéreas de la 'Cúpula de Hierro' para hacer frente a la amenaza de Irán.

Emiratos se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, en el que murió el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, además de otros altos cargos.