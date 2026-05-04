Von der Leyen tilda de "inaceptables" los ataques que Emiratos Árabes Unidos atribuye a Irán

NICOSIA, April 24, 2026 -- European Commission President Ursula von der Leyen attends a press conference after an EU summit in Nicosia, Cyprus, April 24, 2026. - Europa Press/Contacto/Lyu You

BRUSELAS, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lamentado los ataques denunciados durante la jornada por Emiratos Árabes Unidos y atribuidos a Irán, que ha calificado de "inaceptables", y ha asegurado que las autoridades comunitarias continuarán trabajando con vistas a alcanzar una "distensión" en Oriente Próximo y terminar con las "brutales" acciones de Teherán.

"Hoy, nuestro socio, Emiratos Árabes Unidos, ha vuelto a ser blanco de violentos ataques con misiles y drones procedentes de Irán. Estos ataques son inaceptables y constituyen una clara violación de la soberanía y del Derecho Internacional", ha afirmado en sus redes sociales.

Von der Leyen ha manifestado así su "plena solidaridad" con el presidente del país, Mohamed bin Zayed al Nahyan, así como con "el pueblo de Emiratos Árabes Unidos y nuestros socios de todo Oriente Próximo".

La dirigente alemana ha advertido de que la seguridad en esta región "tiene consecuencias directas para Europa", por lo que ha asegurado que Bruselas seguirá colaborando "estrechamente" con sus socios de la zona "para lograr una distensión y una solución diplomática, con el fin de poner fin a las brutales acciones del régimen iraní tanto contra sus vecinos como contra su propio pueblo".

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha coincidido con Von der Leyen en la condena a estaos ataques que "socavan las iniciativas por la estabilidad y el diálogo".

"Mi solidaridad con la gente de Emiratos Árabes Unidos y todos los afectados", ha añadido antes de reiterar su apoyo a "cualquier iniciativa que permita a la gente de la región vivir con seguridad y estabilidad, libre de violencia".

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha reaccionado también condenando esta acción y expresando su solidaridad con Emiratos y los demás aliados.

Además, ha planteado una serie de exigencias a Teherán como que "debe volver a la mesa de negociación y dejar de usar a la región y al mundo como rehén" con el bloqueo del estrecho de Ormuz. "Teherán no debe conseguir armas nucleares. No debe haber más amenazas ni ataques contra nuestros socios", ha añadido.

Estas declaraciones llegan después de que las autoridades emiratíes hayan denunciado un ataque con drones procedente de Irán contra instalaciones petroleras en Fuyaira y otro contra un buque vinculado a la petrolera Abu Dhani National Oil Company (ANDOC) cuando transitaba por el estrecho de Ormuz. Emiratos ha señalado además que ha interceptado hasta 19 proyectiles iraníes.