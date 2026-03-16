MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Internacional de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), ha empezado a retomar "gradualmente" sus operaciones tras una suspensión de vuelos a causa de un incendio registrado en los alrededores tras el impacto de un dron contra un depósito de combustible en la zona, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así, la Autoridad de Aviación Civil de Dubái ha confirmado "la reanudación gradual de algunos vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Dubái", tras una suspensión temporal de operaciones "como medida de precaución". "Se recomienda a los pasajeros que consulten con sus aerolíneas para obtener la información más reciente sobre sus vuelos", ha dicho la oficina de medios de Dubái a través de sus redes sociales.

Previamente, las autoridades de EAU habían asegurado que los equipos de Protección Civil habían logrado "controlar" el incendio en las inmediaciones del aeropuerto, al tiempo que subrayaron que no se han registrado heridos a causa del incidente. Algunos de los vuelos fueron desviados durante este periodo al Aeropuerto Internacional Al Maktum, a unos 30 kilómetros al suroeste de Dubái.

Cabe recordar que el pasado miércoles, 11 de marzo, al menos cuatro personas resultaron heridas a causa del impacto de dos drones en los alrededores del mismo aeropuerto, encontrándose entre los afectados un bangladeshí, un ciudadano indio y dos ghaneses. Este mismo lunes ha muerto un palestino por el impacto de un misil en Abu Dabi.

Por su parte, este domingo las Fuerzas Armadas de la República Islámica han instado a los residentes y personas que se encuentren en algunos puntos de las ciudades de Dubái y Doha a evacuar esas zonas "lo antes posible" dado que, han avanzado, esas ubicaciones "podrían ser objeto de ataques en las próximas horas".

"A pesar de las advertencias de las Fuerzas Armadas iraníes, sus gobernantes han dado refugio a terroristas estadounidenses y les han permitido utilizar su territorio para atacar a Irán", ha manifestado el cuerpo defensivo en un comunicado recogido por el portal iraní de noticias Sepah News, vinculado a la Guardia Revolucionaria.

Con relación al impacto de la escalada militar en Oriente Próximo sobre la "seguridad" y la "estabilidad regional y mundial", el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyán, y el rey de Arabia Saudí, Salmán bin Abdulaziz, han mantenido este domingo una llamada telefónica en la que han ahondado en los "continuos y flagrantes ataques iraníes" contra países de la región, según ha recogido la agencia de noticias emiratí, WAM.

En dicha llamada ambos líderes han insistido sobre la "necesidad" de "poner fin de inmediato" a esa escalada de hostilidades en la zona que, han asegurado, "supone una amenaza para la estabilidad y la seguridad de la región y del mundo en general", abogando en su lugar por priorizar el "diálogo serio".