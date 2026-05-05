Archivo - June 20, 2025, Saint Petersburg, Russia: The national flag of the Kingdom of Saudi Arabia, fluttering in the wind on a flagpole in Saint Petersburg, Russia. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí, Egipto y Pakistán han denunciado y condenado los ataques ejecutados el lunes contra Emiratos Árabes Unidos (EAU), achacados a Irán tanto por las autoridades del país como por Riad y El Cairo, que causaron un incendio en una instalación petrolera en el emirato de Fuyaira y alcanzaron un buque perteneciente a una empresa emiratí en el estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Exteriores saudí ha expresado su "condena y denuncia, en los términos más enérgicos" a estos ataques y, tras reafirmar su "solidaridad" con Abu Dabi "en las medidas que adopta para preservar su soberanía, seguridad e integridad territorial", ha instado a Irán a que "cese estos ataques, cumpla con los principios del Derecho Internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", así como a respetar los principios de buena vecindad.

Así, ha mostrado su preocupación por la "actual escalada militar" en la región y ha abogado por la "distensión", "moderación" y "apoyo" a la "mediación y los esfuerzos diplomáticos" de Pakistán --país mediador en los diálogos en que están sumidos Estados Unidos e Irán en aras de un acuerdo para lograr el fin del conflicto en Oriente Próximo-- para "alcanzar una solución política que evite que la región se vea sumida en una mayor tensión y se socave la seguridad y la estabilidad".

Finalmente, ha subrayado la "importancia" de "restablecer" la libertad de navegación marítima internacional en el estratégico estrecho de Ormuz, garantizándose el "paso seguro" y "sin restricciones a los buques", de manera que el enclave retorne "a su estado normal", tal como era antes de la escalada de hostilidades en la zona, derivada de la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Teherán y la subsiguiente respuesta de la República Islámica atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región.

A las condenas se ha sumado Egipto, que ha criticado "firmemente" los "ataques con misiles y drones contra el hermano EAU". Así, ha dicho en un comunicado publicado en redes sociales que estos "ataques atroces lanzados por Irán" han causado un incendio en una instalación petrolera en Fuyaira y heridas a múltiples personas.

"Egipto subraya su total solidaridad y su apoyo a las medidas adoptadas por EAU para proteger sus recursos y su soberanía nacional, al tiempo que rechaza categóricamente cualquier práctica destinada a aterrorizar a los civiles o desestabilizar la región del golfo Pérsico", ha señalado El Cairo.

En esta línea, ha alertado de las "repercusiones extremadamente peligrosas de estos ataques", que ha descrito como "una grave escalada que socava los esfuerzos para reducir las tensiones y supone una flagrante violación de los principios del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas".

Asimismo, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha expresado su "condena enérgica" a los ataques y su solidaridad al presidente de EAU, Mohamed bin Zayed al Nahyan, por lo ocurrido. "Pakistán se mantiene firmemente al lado de sus hermanos y hermanas emiratíes, así como del Gobierno de EAU, en este difícil momento difícil", ha escrito en redes sociales.

"Es absolutamente esencial que se mantenga y respete el alto el fuego, para permitir el espacio diplomático necesario para el diálogo que conduzca a una paz y estabilidad duraderas en la región", ha reclamado Sharif, cuyo país ha intentado sin éxito sentar a Irán y a Estados Unidos en una mesa de negociación.

Las autoridades emiratíes denunciaron el lunes un ataque con drones procedente de Irán contra instalaciones petroleras en Fuyaira y otro contra un buque vinculado a la petrolera Abu Dhani National Oil Company (ANDOC) cuando transitaba por el estrecho de Ormuz. Asimismo, resaltó que había interceptado cerca de 20 proyectiles iraníes, sin que Teherán haya reivindicado la autoría de estos incidentes.