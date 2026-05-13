Emiratos.- AMP2.- Netanyahu dice que realizó una "visita secreta" a Emiratos en "plena" ofensiva contra Irán

Archivo - January 28, 2026, Meitar, Meitar, Israel: PRIME MINISTER BENJAMIN NETANYAHU..Ran Gvili, the last hostage to be returned, was laid to rest today in his hometown, Mitar, Israel. Thousands came to pay their final respectsâ€”family, friends, volunte - Europa Press/Contacto/Paulina Patimer - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este miércoles que visitó Emiratos Árabes Unidos y se reunió con el presidente del país, Mohammed bin Zayeb, en "plena" ofensiva contra Irán, lanzada el pasado 28 de febrero junto a Estados Unidos, un extremo rechazado posteriormente Abu Dabi.

"En plena operación 'Rugido del León', el primer ministro Benjamin Netanyahu visitó en secreto Emiratos Árabes Unidos, donde se reunió con el presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed (al Nahyan)", ha indicado su oficina en un breve comunicado.

La visita, de la que no se ha precisado fecha, "ha supuesto un avance histórico en las relaciones" entre los dos países, agrega la nota.

Las autoridades emiratíes han salido al paso con un comunicado en el que "desmienten los rumores" sobre la visita de Netanyahu al país y sobre "la recepción de cualquier delegación militar israelí en" territorio emiratí.

"Cualquier afirmación relativa a visitas o acuerdos no anunciados carece de fundamento, a menos que haya sido emitida por las autoridades oficiales competentes de EAU", ha señalado su Ministerio de Exteriores, alegando que "sus relaciones con Israel (...) no se basan en el secreto ni en acuerdos ocultos".

La cartera diplomática, que ha obviado que ha sido el propio Ejecutivo israelí quien ha hecho el anuncio, ha instado "a los medios de comunicación a actuar con rigor y a abstenerse de difundir información no verificada o de utilizarla para crear impresiones políticas".

Poco antes, el asesor presidencial emiratí Anwar Gargash ha asegurado en sus redes sociales que su país "reafirma la importancia de una solución política y una vía negociada, una postura que mantiene en todas sus comunicaciones".

"No buscamos esta guerra y trabajamos diligentemente para evitarla. Las relaciones árabe-iraníes en el Golfo no pueden construirse sobre confrontaciones y conflictos, especialmente en una región cuyos pueblos están unidos por profundos lazos geográficos e históricos", ha señalado, antes de defender el derecho de Emiratos a proteger "su soberanía con fuerza, eficacia y firmeza".

Con todo, Gargash ha reiterado que las autoridades emiratíes seguirán centrando su "prioridad y convicción inquebrantable" en llegar a una solución política, "ya que creen que la única vía para alcanzar la paz, la estabilidad y la prosperidad".

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, ha confirmado esta semana que las autoridades israelíes han ayudado militarmente a Abu Dabi con el suministro de baterías antiaéreas de la 'Cúpula de Hierro' para hacer frente a la amenaza de Irán.

Emiratos se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, en el que murió el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, además de otros altos cargos.