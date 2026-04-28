Archivo - Logo de Adnoc. - ADNOC - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Energía y Tecnología de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y consejero delegado de la petrolera Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), Sultan Al Jaber, ha defendido este martes que la "decisión soberana" del país de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la OPEP+ se enmarca en la estrategia energética a largo plazo y el interés nacional.

"EAU ha tomado una decisión soberana en consonancia con su estrategia energética a largo plazo, su verdadera capacidad de producción y su interés nacional, así como con la estabilidad del mercado energético mundial", ha asegurado en redes sociales el CEO de la petrolera estatal.

En este sentido, Al Jaber ha subrayado que Adnoc mantendrá el mismo enfoque, centrado en satisfacer las crecientes necesidades energéticas de sus clientes y socios en todo el mundo con fiabilidad, responsabilidad y la ambición de ofrecer más en petróleo, gas, productos químicos, así como en energías renovables y bajas en carbono.

"Nuestro compromiso con nuestros socios permanece inquebrantable. Para nosotros, la confianza, la colaboración y la credibilidad no son palabras vacías, son un historial comprobado", ha apostillado.

Las autoridades emiratíes han anunciado su decisión de retirarse de la OPEP y la OPEP+ con efecto a partir del 1 de mayo esgrimiendo como razón principal el impulso del país a políticas comerciales alineadas con los "fundamentos del mercado en el largo plazo".

El país comenzó como miembro de la organización en 1967 a través del emirato de Abu Dabi y continuó perteneciendo a la OPEP tras la formación de Emiratos Árabes Unidos en 1971.

La OPEP inició su andadura en 1960 con cinco socios fundadores: Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela, y hasta hoy contaba con 12 países miembros. Además, otros estados como Rusia, México o Kazajistán forman parte del grupo OPEP+ a través del cual se ha incrementado la coordinación entre algunos de los mayores productores de petróleo.