La princesas Latifa y Haya de EAU, entre los potenciales objetivos del software espía israelí Pegasus

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este miércoles que las princesas emiratíes Latifa bin Mohammad al Maktum y Haya bin Hussein figuraban en la lista de potenciales objetivos de los clientes del software espía israelí Pegasus, según los resultados de la investigación llevada a cabo por decenas de medios de comunicación con la colaboración de la organización.

A juicio de la directora de Tecnología de AI, Rasha Abdul Rahim, esta "impactante" revelación "parece implicar al Grupo NSO en el catálogo de violaciones a los Derechos Humanos infligidas a las princesas Latifa y Haya".

Según Rahim, el programa espía "pudo haber contribuido a privar a la princesa Latifa de su libertad", ya que pudo haber proporcionado "a sus captores" las herramientas que necesitaban "para piratear su teléfono y localizarla". En cuanto a la princesa Haya, el software pudo haberse utilizado para "atacarla" a ella y a muchos de sus colaboradores, después de que manifestara su apoyo a la princesa Latifa.

El pasado mes de febrero la familia de Latifa tuvo que salir al paso de algunas especulaciones surgidas sobre su paradero y situación, y aseguró que estaba siendo "atendida en casa", horas después de que la ONU solicitase una prueba de vida.

La difusión, por aquel entonces, de nuevos vídeos en los que la princesa Latifa denunciaba las condiciones de reclusión en las que vive generaron dudas a nivel internacional sobre su estado.

Para Rahim, las revelaciones sobre las princesas Latifa y Haya "prueban una vez más que Pegasus es el programa espía de la elección de los violadores de los Derechos Humanos", ha agregado, antes de señalar que estas revelaciones "abrumadoras" subrayan la urgente necesidad de adoptar "regulaciones fuertes para frenar una industria de la vigilancia sin control".

"Los estados deben implementar una moratoria global a la exportación, venta, transferencia y uso de equipamiento espía hasta que se implante un marco regulatorio de sólido cumplimiento de los Derechos Humanos", ha continuado, pidiendo al Grupo NSO que deje de vender "inmediatamente" sus productos a países que vigilan "ilegalmente" a defensores de los Derechos Humanos y periodistas".

Del mismo modo, ha considerado que el Gobierno israelí debería dejar de autorizar licencias de exportación a los productos de cibervigilancia del Grupo NSO en caso de existir "riesgos" de que sean usados para llevar a cabo violaciones de los Derechos Humanos.

En el listado de teléfonos espiados con Pegasus presuntamente por gobiernos están, por ejemplo, la esposa y la prometida del periodista disidente saudí Yamal Jashogi, asesinado en el Consulado saudí en Estambul.

En la lista figuran también periodistas de la CNN, The Associated Press, Voice of America, 'The New York Times', 'The Wall Street Journal', Bloomberg, 'Le Monde', 'Financial Times' o Al Yazira.

La pesquisa está a cargo del consorcio de medios Forbidden Stories, con sede en París, que asegura que las pruebas han sido obtenidas de los propios teléfonos a través de un análisis forense realizado por el laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional.

No obstante, NSO ha asegurado que revisa en profundidad los historiales de sus potenciales clientes --gobiernos, generalmente-- y ha negado que se haya hecho un uso "malicioso" del software.