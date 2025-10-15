La empresaria que dijo entregar dinero en Ferraz no declara en el Senado y se ratifica en lo dicho en sede judicial

La empresaria María del Carmen Pano Sánchez, comparece en la comisión sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresaria Carmen Pano, que afirmó en el Tribunal Supremo (TS) y la Audiencia Nacional (AN) haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede federal del PSOE, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', aunque ha asegurado que se ratifica "plenamente" en las dos declaraciones en sede judicial sobre esa cuestión.

En una intervención a preguntas de la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) María del Mar Caballero, Pano ha justificado que al estar imputada en el marco del caso 'Hidrocarburos' de la AN, prestar declaración en la comisión podría interferir en su derecho a la defensa, puesto que los hechos que se abordan en el organismo tienen relación con los que se están investigando judicialmente.

"Me ratifico plenamente en las dos declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente", ha comentado al respecto, después de pedir "disculpas" a los senadores por no responder a sus preguntas y expresar que escuchará las intervenciones de cada uno de ellos.

"Entiendo que esta decisión se encuentra igualmente amparada en el hecho de que, si bien mi obligación es comparecer ante esta Cámara, también me asiste el derecho a no prestar declaración cuando entienda, como ocurre en este caso, que hacerlo puede afectar a mi defensa en el procedimiento en el que me encuentro investigada", ha argumentado.

Tanto en la AN como en el TS --donde acudió como testigo en la causa que investiga la presunta trama de corrupción vinculada al exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, también imputado en el 'caso Hidrocarburos--, Pano relató que hizo entrega de 90.000 euros en la sede federal socialista por orden del empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama, una suma que, según dijo, pertenecía a un socio de Aldama, Claudio Rivas.

Señaló entonces que recogió el dinero en dos tandas de 45.000 euros cada una y que lo transportó primero en taxi y después en un coche con un conductor al que identificó como otro socio de Rivas.

DE DÓNDE PROVENÍA EL DINERO

Tras su alegato inicial, el senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha preguntado por los pormenores de la supuesta entrega de dinero en la sede del PSOE, interesando saber si fue "puntual" o era "parte de un procedimiento asentado o habitual".

"¿De dónde provenía el dinero? ¿Quién le encargó hacerlo? Usted dice que el señor Aldama, y querría saber si quién más, ¿a quién y con qué fin y para quién? Esas son las preguntas capitales respecto de la entrega de dinero", ha expresado.

Seguidamente, el senador socialista José Latorre ha defendido que a su partido "no le consta" el supuesto traslado de dinero de Pano a Ferraz y ha desmentido que el PSOE se haya "beneficiado" del 'caso Hidrocarburos', que investiga una presunta operativa orquestada a través de la empresa Villafuel para defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos, unos beneficios que "respondían a intereses estrictamente particulares".

El último en intervenir ha sido el senador del PP Luis Javier Santamaría, quien ha calificado a Pano como una mujer "valiente" por haber "denunciado" la supuesta entrega de dinero y haberse "distinguido" al "romper con esa indignidad".

"Nosotros le hubiéramos preguntado cómo llevaba las chistorras y usted se ha ratificado en su declaración en la que dice que las llevaba en una bolsa de plástico que a su vez introdujo en una bolsa de papel, entiendo que se ratifica. Le hubiéramos preguntado si había más chistorras que lechugas o más lechugas que chistorras, pero eso por parte formará parte del anecdotario", ha expresado.

El senador ha dicho que el "feminismo" del PSOE "terminaba en las casas de las puertas de lucecitas donde recibían los servicios de las trabajadoras de la intimidad", y le ha trasladado si le constaban "este tipo de asuntos, feos asuntos", como también algunas cuestiones relativas al rescate de Air Europa.