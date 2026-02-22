Encontrados los restos mortales de cinco mujeres en medio del hallazgo de una gran fosa común en Guanajuato (México)

Archivo - Las autoridades federales y estatales mexicanas tras localizar varios cadáveres en una fosa. - MARGARITO PEREZ RETANA / REUT - Archivo

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cinco mujeres de entre 19 y 30 años de edad han sido encontradas sin vida en el centro de México al término de una semana marcada por el hallazgo de una de las fosas comunes más grandes de los últimos meses en el estado de Guanajuato.

La mujeres, que habían sido dadas por desaparecidas en los meses previos, fueron halladas en pozos agrícolas de las comunidades Franco Tavera y La Tinaja, en el municipio de Juventino Rosas.

Franco Tavera ha sido el escenario del hallazgo de esta fosa que, según la Fiscalía del Estado, alberga por lo menos a 23 cadáveres ya identificados aunque la cifra final podría rebasar la treintena, según la información de la cadena UNO.

La fosa, atribuida al Cártel de Santa Rosa de Lima, es considerada como la más grande encontrada entre 2025 y 2026, según informa 'La Tribuna de Chihuahua'.

Los restos han sido hallados a más de 100 metros de profundidad, compactados en tubos metálicos, lo que está dificultando su identificación.