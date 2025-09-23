Encuentro con el Gobernador de Paraná en Madrid

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS)

La Cámara de Comercio Brasil-España organiza junto a Casa do Brasil, Fundación Consejo Brasil y la Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil, un encuentro con el Gobernador de Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior.

El evento contará con la participación de Trinidad Jiménez, presidenta de la CCBE; Luiz Alberto Figueiredo Machado, Embajador de Brasil en España; André Lima De Angelo, presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil; Cassio Romano, director de Casa Do Brasil; así como representantes de la Fundación Consejo España-Brasil y del gobierno del Estado de Paraná.

El acto tendrá lugar el próximo miércoles, 25 de septiembre, a las 16:00 horas en la sede de la Cámara de Comercio Brasil España, situada en Casa Do Brasil, Avda. de la Memoria 3, Madrid.

Carlos Roberto Massa Júnior, conocido como Ratinho Júnior, es el actual Gobernador del Estado de Paraná (Brasil), cargo que ocupa desde 2019. Especializado en desarrollo económico y sostenibilidad, ha liderado políticas de innovación en infraestructura, agroindustria y transformación digital del estado. Fue reelegido en 2022 con casi el 70 % de los votos y, en 2023, asumió la presidencia de Zicosur, grupo que integra regiones de siete países sudamericanos.

La Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE), decana entre las instituciones bilaterales en España y con más de 100 años de historia, cuenta en la actualidad con más de 300 empresas asociadas, tanto brasileñas como españolas, que representan el eje de las relaciones comerciales bilaterales entre ambos países y más del 90% de la inversión española en Brasil. Desde su creación en 1924, la CCBE busca representar, promover y defender los intereses generales de los agentes económicos que se asocien a la misma, así como aumentar los flujos económicos y comerciales entre Brasil y España, dos grandes socios estratégicos.