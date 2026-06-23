EOI y la Fundación ICO lanzan el Curso de finanzas para directivos de pequeñas empresas

Curso de Finanzas para Directivos de Pequeñas Empresas (Fundación ICO y EOI) - CEDIDA

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Fundación ICO refuerzan su compromiso con el desarrollo y la competitividad del tejido empresarial español con el lanzamiento de la segunda edición del Curso de Finanzas para Directivos de Pequeñas Empresas, una iniciativa diseñada para dotar a los responsables de pymes de los conocimientos financieros necesarios para afrontar con éxito los retos actuales de gestión y crecimiento.

El programa tiene como objetivo acercar a los directivos de pequeñas empresas los conceptos financieros clave que les permitan mejorar la toma de decisiones, fortalecer la sostenibilidad de sus organizaciones y planificar con mayor solvencia su desarrollo futuro. Para ello, combina una metodología práctica y aplicada, con formación especializada, sesiones de mentoring individualizado y actividades de networking entre participantes.

La formación, que comenzará el próximo 17 de septiembre, consta de 34 horas lectivas distribuidas en diez módulos formativos, complementadas con tres horas de mentoring personalizado para cada participante y una jornada alumni orientada al intercambio de experiencias y buenas prácticas. El programa aborda cuestiones esenciales para la gestión financiera de una pyme, como el análisis de la liquidez, la gestión del capital circulante, la financiación empresarial, la presupuestación, la evaluación de inversiones o la fiscalidad.

Esta colaboración entre EOI y Fundación ICO pone de manifiesto la importancia de la formación como herramienta para mejorar la resiliencia y capacidad de adaptación de las pequeñas empresas españolas. En un entorno económico cada vez más complejo y competitivo, disponer de conocimientos financieros sólidos se ha convertido en un factor diferencial para impulsar el crecimiento, la innovación y la generación de empleo.

Con iniciativas como esta, EOI continúa avanzando en su misión de acompañar a empresas y profesionales en su transformación, contribuyendo al fortalecimiento de un tejido empresarial más preparado para afrontar los desafíos del futuro.

Más información e inscripciones: https://www.eoi.es/es/cursos/93173/curso-de-finanzas-para-directivos-de-pequenas-empresas-fundacion-ico