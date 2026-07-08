EOI gradúa más de 400 profesionales y refuerza su compromiso con el desarrollo de talento

EOI gradúa a más de 400 profesionales y refuerza su compromiso con el desarrollo del talento para la transformación industrial de España - CEDIDA

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Amparo Moraleda, miembro del Consejo de Administración de Airbus, ejerce como madrina de la promoción 2025-2026 en una ceremonia presidida por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

La Escuela de Organización Industrial (EOI), fundación pública adscrita al Ministerio de Industria y Turismo, ha celebrado el Acto de Clausura y Entrega de Diplomas del Curso Académico 2025-2026, una ceremonia que ha reunido a más de 400 alumnas y alumnos de programas Máster y Ejecutivos junto a representantes institucionales, empresas colaboradoras, profesorado y familiares.

El acto, celebrado en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid, ha estado presidido por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, acompañado por el secretario de Estado de Industria y presidente de EOI, Jordi García Brustenga, y por el director general de EOI, Diego Crescente.

Como madrina de la promoción, Amparo Moraleda, miembro del Consejo de Administración de Airbus, ha impartido la lección magistral, en la que ha animado a los nuevos graduados a ejercer un liderazgo basado en la innovación, la responsabilidad y la capacidad de adaptación en un contexto de profunda transformación económica, tecnológica e industrial.

Durante su intervención, el director general de EOI, Diego Crescente, ha querido destacar el papel de la Escuela como institución de referencia en la formación del talento que demanda la industria española, subrayando la importancia de seguir impulsando la colaboración entre administraciones públicas, empresas y centros de formación para afrontar los grandes retos de competitividad del país.

"Cada promoción que se gradúa representa una nueva generación de profesionales preparada para liderar la transformación industrial, tecnológica y sostenible que necesita nuestro país. Ése es, desde hace más de setenta años, el propósito de EOI", ha resaltado Diego Crescente.

Por su parte, el ministro Jordi Hereu ha puesto en valor el entusiasmo de EOI y su contribución al fortalecimiento del tejido productivo español, felicitando a los nuevos graduados por incorporarse a una comunidad de profesionales llamada a desempeñar un papel protagonista en la transformación industrial y tecnológica de España.

El ministro ha resaltado, además, el compromiso y el trabajo que realiza la EOI por la igualdad de género. “Lo que necesita España y Europa es muchas Amparos Moraledas, y estoy seguro de que aquí hay muchas Amparos Moraledas en potencia”, ha resaltado Hereu durante su aplaudida intervención.

Por su parte, el secretario de Estado, Jordi García Brustenga ha defendido que la Industria es la mejor opción para poner el talento al servicio de los retos que tenemos en este momento como país.

Una nueva generación de líderes

Los más de 400 graduados de esta promoción han cursado programas de formación en ámbitos estratégicos como sostenibilidad, energía, gestión empresarial, liderazgo, innovación y transformación digital, consolidando el posicionamiento de EOI como referente en la formación directiva vinculada a la industria y la competitividad empresarial.

Con esta nueva promoción, la comunidad de antiguos alumnos de EOI continúa creciendo y supera ya las 200.000 personas formadas en años recientes.

Reconocimiento a la excelencia y a la colaboración

La ceremonia ha incluido también la entrega de diversas menciones especiales con las que EOI reconoce el compromiso de instituciones, empresas, profesorado y alumnado con los valores que definen la institución pública en sus 70 años de vida.

En esta edición han sido distinguidos los alumnos Cristina Cebrián y Doramas Suárez, en reconocimiento a su trayectoria académica y a su compromiso con los valores de EOI; el profesor Iván Botamino, por su excelencia docente; el Instituto de Estudios Fiscales, por su colaboración institucional; y Banco Santander, en reconocimiento a la colaboración privada por su apoyo al desarrollo del talento y la formación.

Los galardones entregados durante la ceremonia han sido elaborados por Sorribes, artesano vinculado a Fundesarte, el área de EOI dedicada a la promoción de la artesanía española, reforzando el compromiso con el talento creativo y el patrimonio artesanal.

Más de siete décadas impulsando el talento

Fundada en 1955, la Escuela de Organización Industrial es la primera escuela de negocios de España y una de las instituciones pioneras en la formación en gestión empresarial e industrial en Europa.

Tras la celebración de su 70 aniversario, EOI continúa reforzando su misión de formar a los profesionales que liderarán la transformación industrial, la innovación, la digitalización y la sostenibilidad de nuestro país, manteniendo una estrecha colaboración con empresas, administraciones públicas y organizaciones nacionales e internacionales.