EOI y Sedigas lanzan la segunda edición del Programa Ejecutivo en Biometano

EOI y Sedigas, Programa Ejecutivo en Biometano - CEDIDA

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación Española del Gas (Sedigas) anuncian la puesta en marcha de la segunda edición del Programa Ejecutivo en Biometano, una iniciativa pionera en España orientada a formar talento especializado en un sector estratégico para el futuro energético del país.

El anuncio llega tras el éxito de la primera edición del programa, que celebró recientemente la graduación de sus 24 alumnas y alumnos. La iniciativa ha obtenido una valoración especialmente positiva por parte de los participantes, alcanzando niveles de satisfacción superiores a la media.

“Esta segunda edición consolida una iniciativa que responde a una necesidad real del tejido industrial y energético español: contar con profesionales preparados para liderar la transición hacia un modelo más sostenible, competitivo y descarbonizado”, ha señalado Diego Crescente, director general de Escuela de Organización Industrial. “Desde EOI seguimos apostando por una formación conectada con los grandes retos industriales y ambientales del país, impulsando talento especializado en ámbitos estratégicos como el biometano”.

Por su parte, Joan Batalla, presidente de Sedigas, ha destacado que “el desarrollo del biometano representa una gran oportunidad para avanzar hacia la neutralidad climática, reforzar la seguridad energética y dinamizar el entorno rural mediante la valorización de residuos”. Asimismo, ha añadido que “contar con profesionales cualificados será clave para acelerar el despliegue de esta tecnología en España y aprovechar todo su potencial económico, industrial y social”.

El Programa Ejecutivo en Biometano nació con el objetivo de responder a la creciente demanda de profesionales cualificados en un ámbito llamado a desempeñar un papel fundamental en la transición energética, la economía circular y la descarbonización.

El biometano se consolida como una solución renovable clave para sustituir progresivamente el gas natural y otros combustibles fósiles, contribuyendo de manera decisiva a los objetivos de reducción de emisiones establecidos en el Acuerdo de París y al compromiso de alcanzar la neutralidad climática (Net-Zero) en 2050.

Además de reducir emisiones contaminantes, la producción de biometano a partir de residuos orgánicos impulsa la economía circular, favorece el aprovechamiento de recursos y refuerza la seguridad energética. Su capacidad para integrarse directamente en las infraestructuras gasistas existentes convierte a esta fuente renovable en una alternativa eficiente, sostenible e inclusiva para avanzar hacia un nuevo modelo energético.

En este contexto, comprender las tecnologías asociadas al biometano, así como el marco regulatorio, las políticas públicas y las estrategias nacionales e internacionales vinculadas al sector, resulta esencial para aquellos profesionales que quieran desempeñar un papel activo en esta industria en expansión.

La segunda edición del programa ofrecerá una formación especializada y práctica orientada al desarrollo y gestión de proyectos de biometano, proporcionando a los participantes las herramientas, conocimientos y habilidades necesarias para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que ofrece este sector emergente en España.

Con esta iniciativa, EOI y Sedigas refuerzan su compromiso con la formación de profesionales capaces de liderar la transformación energética y contribuir al desarrollo de un modelo económico más sostenible y competitivo.