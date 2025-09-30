Publicado 30/09/2025 11:43

Desempleo en Alemania y datos económicos por países, gráficos

MADRID 30 Sep. (EPDATA) -

Se incorporan nuevos datos a los siguientes gráficos:

-- Tasa de paro en Alemania en septiembre (+6,3%)

-- IPC en Italia en septiembre (+1,6% anual)

-- PIB de Reino Unido en el segundo trimestre (+0,3% trimestral)

-- IPC de Francia en septiembre (+1,2% anual)

