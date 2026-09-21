Elecciones estatales en Alemania, infografías y mapas

Mapas e infografías con los resultados de las elecciones estatales celebradas en Alemania el 20 de septiembre de 2026. El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha sido el más votado de nuevo en las elecciones del estado de Mecklemburgo-P - Europa Press

MADRID 21 Sep. (EPDATA) -

Estos gráficos acompañan a la noticia titulada: AfD es primera fuerza en las elecciones del estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y La Izquierda gana en Berlín

-- Resultado en las dos regiones

https://fotos.europapress.es/infografias/f7789430

-- Resultado en Berlín

https://fotos.europapress.es/infografias/f7789429

Comparación con 2023

https://www.epdata.es/elecciones-estatales-berlin-2026/79b8e...

-- Resultado en Mecklemburgo-Pomerania Occidental

https://fotos.europapress.es/infografias/f7789428

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