Elecciones estatales en Alemania, infografías y mapas

Mapas e infografías con los resultados de las elecciones estatales celebradas en Alemania el 20 de septiembre de 2026. El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha sido el más votado de nuevo en las elecciones del estado de Mecklemburgo-P - Europa Press
MADRID 21 Sep. (EPDATA) -
Estos gráficos acompañan a la noticia titulada: AfD es primera fuerza en las elecciones del estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y La Izquierda gana en Berlín
-- Resultado en las dos regiones
https://fotos.europapress.es/infografias/f7789430
-- Resultado en Berlín
https://fotos.europapress.es/infografias/f7789429
Comparación con 2023
https://www.epdata.es/elecciones-estatales-berlin-2026/79b8e...
-- Resultado en Mecklemburgo-Pomerania Occidental
https://fotos.europapress.es/infografias/f7789428
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