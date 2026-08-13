Publicado 13/08/2026 20:23

(Gráficos) Chocó, la región más pobre de Colombia: así es la desigualdad que deja al descubierto el terremoto

Mapas con afectación del terremoto e incidencia de la pobreza en Colombia. Chocó, epicentro del terremoto que ha dejado hasta el momento 265 muertos en Colombia, es la región más pobre del país, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Mapas con afectación del terremoto e incidencia de la pobreza en Colombia. Chocó, epicentro del terremoto que ha dejado hasta el momento 265 muertos en Colombia, es la región más pobre del país, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Europa Press

MADRID 13 Ago. (EPDATA) -

-- Estos gráficos acompañan a la noticia titulada: Chocó, la región más pobre de Colombia: así es la desigualdad que deja al descubierto el terremoto

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7713293

Mapa interactivo: pobreza monetaria en Colombia por departamentos

Enlace de inserción:

Incidencia de pobreza monetaria por ciudades en Colombia

https://www.epdata.es/incidencia-pobreza-monetaria-ciudades/...

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