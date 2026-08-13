Mapas con afectación del terremoto e incidencia de la pobreza en Colombia. Chocó, epicentro del terremoto que ha dejado hasta el momento 265 muertos en Colombia, es la región más pobre del país, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Europa Press
MADRID 13 Ago. (EPDATA) -
-- Estos gráficos acompañan a la noticia titulada: Chocó, la región más pobre de Colombia: así es la desigualdad que deja al descubierto el terremoto
Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7713293
Mapa interactivo: pobreza monetaria en Colombia por departamentos
Enlace de inserción:
Incidencia de pobreza monetaria por ciudades en Colombia
https://www.epdata.es/incidencia-pobreza-monetaria-ciudades/...
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