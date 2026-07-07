Publicado 07/07/2026 10:23

(MAPA) Atacado e incendiado un buque cisterna en Ormuz tras el impacto de un proyectil desconocido

Mapa con localización del suceso. El impacto de un proyectil de origen desconocido contra un buque cisterna, en la noche de este lunes, ha provocado un incendio a bordo de la referida embarcación que se encontraba a ocho millas náuticas (unos 14,8 kilómet
Mapa con localización del suceso. El impacto de un proyectil de origen desconocido contra un buque cisterna, en la noche de este lunes, ha provocado un incendio a bordo de la referida embarcación que se encontraba a ocho millas náuticas (unos 14,8 kilómet - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EPDATA) -

-- Atacado e incendiado un buque cisterna en Ormuz tras el impacto de un proyectil desconocido

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