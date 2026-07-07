Mapa con localización del suceso. El impacto de un proyectil de origen desconocido contra un buque cisterna, en la noche de este lunes, ha provocado un incendio a bordo de la referida embarcación que se encontraba a ocho millas náuticas (unos 14,8 kilómet - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EPDATA) -

-- Atacado e incendiado un buque cisterna en Ormuz tras el impacto de un proyectil desconocido

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