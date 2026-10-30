(MAPA) Ataque con explosivos contra un buque frente a Omán en el estrecho de Ormuz

Mapa con localización del ataque. Un buque cisterna ha sido objetivo de un ataque con explosivos cuando se encontraba frente a las costas de Omán en el estrecho de Ormuz, según ha indicado este viernes el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Rei - Europa Press

MADRID 30 Oct. (EPDATA) -

-- Este mapa acompaña a la noticia titulada: Registrado un ataque con explosivos contra un buque frente a Omán en el estrecho de Ormuz

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