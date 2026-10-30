Publicado 30/10/2026 11:23

(MAPA) Ataque con explosivos contra un buque frente a Omán en el estrecho de Ormuz

Mapa con localización del ataque. Un buque cisterna ha sido objetivo de un ataque con explosivos cuando se encontraba frente a las costas de Omán en el estrecho de Ormuz, según ha indicado este viernes el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Rei
Mapa con localización del ataque. Un buque cisterna ha sido objetivo de un ataque con explosivos cuando se encontraba frente a las costas de Omán en el estrecho de Ormuz, según ha indicado este viernes el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Rei - Europa Press

MADRID 30 Oct. (EPDATA) -

-- Este mapa acompaña a la noticia titulada: Registrado un ataque con explosivos contra un buque frente a Omán en el estrecho de Ormuz

https://fotos.europapress.es/infografias/f7878570

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

Contador

Contenido patrocinado