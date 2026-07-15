Mapa con estado de la epidemia de ébola en República Democrática del Congo. El brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC) ha rebasado ya los umbrales de los 2.000 casos confirmados y los 750 muertos, se - Europa Press

MADRID 15 Jul. (EPDATA) -

-- El brote de ébola en RDC rebasa ya los umbrales de los 2.000 casos confirmados y los 750 muertos

https://fotos.europapress.es/infografias/f7666507

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es