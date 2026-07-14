Publicado 14/07/2026 11:15

Mapa del conflicto en Irán

Mapa con ataques de Estados Unidos sobre Irán. El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este lunes una nueva oleada de ataques contra territorio iraní por tercera noche consecutiva después de que el presidente estadounidense,
Mapa con ataques de Estados Unidos sobre Irán. El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este lunes una nueva oleada de ataques contra territorio iraní por tercera noche consecutiva después de que el presidente estadounidense, - Europa Press

MADRID 14 Jul. (EPDATA) -

-- EEUU lanza una nueva oleada de ataques contra objetivos en Irán por tercera noche consecutiva

https://fotos.europapress.es/infografias/f7663271

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