EpData.- (MAPA) Declarado en México un seísmo de magnitud preliminar 7,3 con alerta de tsunami cerca de Chiapas

Mapa de localización del terremoto en México. El Instituto Geológico de Estados Unidos ha declarado un seísmo de magnitud preliminar 7,3 en la costa del suroeste de México con alerta de tsunami. El seísmo, registrado sobre las 16.48, hora en la España pen - Europa Press
MADRID 17 Jul. (EPDATA) -
-- Declarado en México un seísmo de magnitud preliminar 7,3 con alerta de tsunami cerca de Chiapas
https://fotos.europapress.es/infografias/f7670726
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