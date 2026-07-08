(MAPA) EEUU lanza ataques contra Irán y Teherán responde contra bases estadounidenses en Oriente Próximo

Mapa con los últimos ataques militares en el Golfo Pérsico. El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este martes el lanzamiento de "fuertes" ataques contra Irán en respuesta a las "agresiones" iraníes contra buques en el estr - Europa Press
MADRID 8 Jul. (EPDATA) -
-- EEUU lanza ataques contra Irán y Teherán responde contra bases estadounidenses en Oriente
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