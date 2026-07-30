EpData.- (MAPA) EEUU lanza una nueva oleada de ataques contra Irán que deja al menos tres muertos y dos heridos

Mapa con ataques sobre Irán. Al menos tres personas han muerto y otras dos han resultado heridas en la isla de Qeshm, en pleno estrecho de Ormuz, tras la nueva andanada de ataques aéreos lanzada en la noche de este miércoles por Estados Unidos contra I - Europa Press
MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
-- EEUU lanza una nueva oleada de ataques contra Irán que deja al menos tres muertos y dos heridos
https://fotos.europapress.es/infografias/f7694894
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