EpData.- (MAPA) EEUU vuelve a lanzar ataques contra Irán en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz

Mapa con estado de la guerra en Irán a 8 de julio de 2026. El Ejército de Estados Unidos ha vuelto este miércoles a atacar Irán por segunda jornada consecutiva y en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz, tan solo horas después de que el p - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

-- EEUU vuelve a lanzar ataques contra Irán en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz

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