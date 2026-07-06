Mapa con el estado de la guerra en Ucrania a 6 de julio de 2026. Al menos once personas han muerto y otras 46 han resultado heridas a causa de nuevos bombardeos lanzados desde última hora del domingo por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrani - Europa Press

MADRID 6 Jul. (EPDATA) -

-- Este mapa acompaña a la noticia titulada: Mueren once personas y otras 46 resultan heridas en bombardeos de Rusia contra Kiev

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