Mapa con el estado de la guerra en Ucrania a 8 de julio de 2026. Al menos una persona ha muerto este miércoles a causa de una oleada de ataques lanzados por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, y otras provincias del país, según han - Europa Press

MADRID 8 Jul. (EPDATA) -

-- Muere una persona en una nueva oleada de ataques de Rusia contra Kiev y otras provincias de Ucrania

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