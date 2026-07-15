(MAPA) Irán lanza nuevos ataques contra activos de EEUU en bases militares de Jordania, Bahréin y Kuwait

Mapa con ataques de Irán sobre bases de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait. El Ejército de Irán ha anunciado en la madrugada de este miércoles un nuevo bombardeo con drones contra activos militares de Estados Unidos en Oriente Próximo, concretam - Europa Press
MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
-- Irán lanza nuevos ataques contra activos de EEUU en bases militares de Jordania, Bahréin y Kuwait
https://fotos.europapress.es/infografias/f7665619
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