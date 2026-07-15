Publicado 15/07/2026 11:59

(MAPA) Irán lanza nuevos ataques contra activos de EEUU en bases militares de Jordania, Bahréin y Kuwait

Mapa con ataques de Irán sobre bases de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait. El Ejército de Irán ha anunciado en la madrugada de este miércoles un nuevo bombardeo con drones contra activos militares de Estados Unidos en Oriente Próximo, concretam
Mapa con ataques de Irán sobre bases de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait. El Ejército de Irán ha anunciado en la madrugada de este miércoles un nuevo bombardeo con drones contra activos militares de Estados Unidos en Oriente Próximo, concretam - Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

-- Irán lanza nuevos ataques contra activos de EEUU en bases militares de Jordania, Bahréin y Kuwait

https://fotos.europapress.es/infografias/f7665619

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