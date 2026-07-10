(MAPA) Irán señala a EEUU tras dos nuevos ataques frente a los golfos de Omán y Pérsico

Mapa con el estado de la guerra en Irán a 10 de julio. Las autoridades de Irán han denunciado a última hora de este jueves dos ataques contra los condados de Konarak y Bushehr, situados frente a los golfos de Omán y Pérsico, respectivamente, y han apuntad - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EPDATA) -

-- Este mapa acompaña a la noticia titulada: Irán señala a EEUU tras dos nuevos ataques frente a los golfos de Omán y Pérsico

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