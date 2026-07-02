EpData.- (MAPA) Principales focos de ataques sobre Ucrania en el último día

Mapa con principales focos de ataques sobre Ucrania. El balance de muertos a causa de la oleada de ataques ejecutada durante la madrugada de este jueves por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha aumentado a trece, según han confir - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EPDATA) -

-- Este mapa acompaña a la noticia titulada: Al menos trece muertos en Ucrania a causa de una oleada de ataques de Rusia contra Kiev

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