Publicado 28/09/2026 10:01

(MAPA) Rusia reivindica una nueva oleada de ataques contra Kiev y Odesa

Infografía con principales lugares atacados por Rusia en Ucrania en la madrugada del 27 al 28 de septiembre de 2026. Rusia reivindica una nueva oleada de ataques contra Kiev y Odesa, que también han denunciado las autoridades ucranianas.
Infografía con principales lugares atacados por Rusia en Ucrania en la madrugada del 27 al 28 de septiembre de 2026. Rusia reivindica una nueva oleada de ataques contra Kiev y Odesa, que también han denunciado las autoridades ucranianas. - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EPDATA) -

Este mapa acompaña a la noticia titulada: Al menos dos muertos y ocho heridos en Kiev tras otra noche de ataques rusos con drones y misiles

https://fotos.europapress.es/infografias/f7804914

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

Contador

Contenido patrocinado