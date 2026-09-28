(MAPA) Rusia reivindica una nueva oleada de ataques contra Kiev y Odesa

Infografía con principales lugares atacados por Rusia en Ucrania en la madrugada del 27 al 28 de septiembre de 2026. Rusia reivindica una nueva oleada de ataques contra Kiev y Odesa, que también han denunciado las autoridades ucranianas. - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EPDATA) -

Este mapa acompaña a la noticia titulada: Al menos dos muertos y ocho heridos en Kiev tras otra noche de ataques rusos con drones y misiles

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