Publicado 28/07/2026 13:29

(MAPA) Un terremoto de magnitud 7,1 sacude el suroeste de Japón y deja al menos 50 heridos

Mapa de localización del terremoto en Japón. Un terremoto de magnitud 7,1 en la escala abierta de Richter ha sacudido a primera hora de este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, donde se han registrado al menos 50 heridos de momento,
Mapa de localización del terremoto en Japón. Un terremoto de magnitud 7,1 en la escala abierta de Richter ha sacudido a primera hora de este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, donde se han registrado al menos 50 heridos de momento, - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EPDATA) -

-- Un terremoto de magnitud 7,1 sacude el suroeste de Japón y deja al menos 50 heridos

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