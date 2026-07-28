(MAPA) Un terremoto de magnitud 7,1 sacude el suroeste de Japón y deja al menos 50 heridos

Mapa de localización del terremoto en Japón. Un terremoto de magnitud 7,1 en la escala abierta de Richter ha sacudido a primera hora de este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, donde se han registrado al menos 50 heridos de momento, - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EPDATA) -

-- Un terremoto de magnitud 7,1 sacude el suroeste de Japón y deja al menos 50 heridos

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