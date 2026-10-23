(MAPA) Terremoto en el Tibet (China)

Mapa con localización del terremoto en el Tibet (China). Al menos 16 muertos, 65 heridos y casi 12.500 evacuados tras un terremoto de magnitud 7 en Tíbet (China) Las autoridades de la región autónoma china de Tíbet han elevado este viernes a 65 los heri - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EPDATA) -

-- Este mapa acompaña a la notifica titulada: Al menos 16 muertos, 65 heridos y casi 12.500 evacuados tras un terremoto de magnitud 7 en Tíbet (China)

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