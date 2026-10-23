(MAPA) Tiroteo en Trappes, cerca de París

Mapa con localización del suceso. Al menos una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas este viernes a causa de un tiroteo en Trappes, en los alrededores de París, según ha confirmado el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que ha hab - Europa Press
MADRID 23 Oct. (EPDATA) -
Este mapa acompaña a la noticia titulada: Al menos un muerto y varios heridos en un tiroteo cerca de París
https://fotos.europapress.es/infografias/f7863610
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