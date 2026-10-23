Publicado 23/10/2026 13:17

(MAPA) Tiroteo en Trappes, cerca de París

Mapa con localización del suceso. Al menos una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas este viernes a causa de un tiroteo en Trappes, en los alrededores de París, según ha confirmado el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que ha hab
Mapa con localización del suceso. Al menos una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas este viernes a causa de un tiroteo en Trappes, en los alrededores de París, según ha confirmado el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que ha hab - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EPDATA) -

Este mapa acompaña a la noticia titulada: Al menos un muerto y varios heridos en un tiroteo cerca de París

https://fotos.europapress.es/infografias/f7863610

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

Contador

Contenido patrocinado