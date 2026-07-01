Publicado 01/07/2026 15:11

EpData.- (MAPA) Varios muertos y heridos por el incendio en un edificio de viviendas en Amberes (Bélgica)

Mapa con localización del suceso. Un grave incendio aún por controlar en un edificio de viviendas en la localidad belga de Amberes ha dejado varios muertos y heridos de gravedad este miércoles, según ha informado la Policía local, que avisa de que el inmu
Mapa con localización del suceso. Un grave incendio aún por controlar en un edificio de viviendas en la localidad belga de Amberes ha dejado varios muertos y heridos de gravedad este miércoles, según ha informado la Policía local, que avisa de que el inmu - Europa Press

MADRID 1 Jul. (EPDATA) -

-- Este mapa acompaña a la noticia titulada: Varios muertos y heridos por el incendio en un edificio de viviendas en Amberes (Bélgica)

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