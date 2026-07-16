Mapa con ataques sobre Irán. El Ejército de Estados Unidos ha anunciado en la noche de este miércoles la culminación de una nueva andanada de bombardeos contra enclaves defensivos en Irán en la que se constituye como la quinta jornada consecutiva de ataqu - Europa Press
MADRID 16 Jul. (EPDATA) -
-- EEUU completa una nueva oleada de ataques aéreos contra Irán en su quinta jornada consecutiva de bombardeos
https://fotos.europapress.es/infografias/f7667559
-- Irán reivindica una nueva oleada de ataques contra activos de EEUU en Jordania, Kuwait y Bahréin
https://fotos.europapress.es/infografias/f7667567
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