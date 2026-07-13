Mapa con ataques de Estados Unidos sobre Irán. El Ejército de Estados Unidos ha anunciado la conclusión de una nueva oleada de "ataques ofensivos" contra "decenas de objetivos en múltiples ubicaciones" en una operación cuya meta declarada es "debilitar la - Europa Press

MADRID 13 Jul. (EPDATA) -

-- EEUU lanza una nueva oleada de ataques contra Irán y afirma alcanzar sus defensas aéreas

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-- Irán anuncia ataques contra instalaciones militares de EEUU en Jordania, Bahréin, Kuwait y Omán

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