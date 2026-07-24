Mapas del conflicto en Oriente Próximo

Mapa con ataques sobre Irán. El Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo una nueva oleada de ataques contra "objetivos militares" de Irán, cuyas autoridades han informado de al menos cuatro muertos y siete heridos, en el marco de la hostilidades que a - Europa Press
MADRID 24 Jul. (EPDATA) -
-- Al menos cuatro muertos y siete heridos en Irán en la ya concluida décimo tercera noche de bombardeos de EEUU
https://fotos.europapress.es/infografias/f7683905
-- Mapa del estrecho de Bab el-Mandeb, donde los hutíes mantienen un bloqueo naval contra Arabia Saudí
https://fotos.europapress.es/infografias/f7683072
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