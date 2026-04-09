Mapas del estado de conflicto en Oriente Próximo

Mapa con las rutas alternativas propuestas por Irán en el estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria Iraní ha instado este jueves a "todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho de Ormuz" a que sigan "rutas alternativas", una de entrad - Europa Press

MADRID 9 Abr. (EPDATA) -

-- La Guardia Revolucionaria iraní difunde "rutas alternativas" en el estrecho de Ormuz para evitar minas antibuque

https://fotos.europapress.es/infografias/f7424942

-- Mapa con rutas de tráfico principales detectadas en el estrecho de Ormuz desde el alto el fuego

https://fotos.europapress.es/infografias/f7425152

-- Mapa con el estado del conflicto en la frontera de Israel con Líbano

https://fotos.europapress.es/infografias/f7425479

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