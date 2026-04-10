Publicado 10/04/2026 13:06

EpData.- Mapas del estado del conflicto en Oriente Próximo

Mapa con el estado del conflicto en la frontera de Israel con Líbano. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este jueves la "devastación masiva" y el "intolerable" nivel de violencia tras la reciente oleada de ataques en Líban
Mapa con el estado del conflicto en la frontera de Israel con Líbano. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este jueves la "devastación masiva" y el "intolerable" nivel de violencia tras la reciente oleada de ataques en Líban - Europa Press

MADRID 10 Abr. (EPDATA) -

-- Mapa con el estado del conflicto en la frontera de Israel con Líbano

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