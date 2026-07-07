Publicado 07/07/2026 11:51

Mapas de los incendios en Francia y Portugal

Mapa con localización del incendio en el sur de Francia. El fuego ha quemado ya cerca de 4.900 hectáreas en el departamento francés de Pirineos Orientales a causa del incendio originado en Trévillach.
Mapa con localización del incendio en el sur de Francia. El fuego ha quemado ya cerca de 4.900 hectáreas en el departamento francés de Pirineos Orientales a causa del incendio originado en Trévillach. - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EPDATA) -

-- Mapa del incendio en Trévillach (Francia)

https://fotos.europapress.es/infografias/f7650878

-- Mapa del incendio en Vouzela (Portugal)

https://fotos.europapress.es/infografias/f7650959

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