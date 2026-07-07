Mapa con localización del incendio en el sur de Francia. El fuego ha quemado ya cerca de 4.900 hectáreas en el departamento francés de Pirineos Orientales a causa del incendio originado en Trévillach. - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EPDATA) -

-- Mapa del incendio en Trévillach (Francia)

https://fotos.europapress.es/infografias/f7650878

-- Mapa del incendio en Vouzela (Portugal)

https://fotos.europapress.es/infografias/f7650959

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