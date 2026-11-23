Infografías con resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. El Partido Demócrata de Estados Unidos se ha asegurado al menos 258 escaños en la Cámara de Representantes tras las elecciones legislativas de medio mandato ('midterms') c - Europa Press

MADRID 23 Nov. (EPDATA) -

-- El Partido Demócrata alcanza los 258 escaños en la Cámara de Representantes de EEUU, su mayor mayoría desde 1992

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