Resultados de las elecciones en Brasil, gráficos

Infografía con resultado de las elecciones en Brasil. El actual mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo y ha sido reelecto para un nuevo mandato al frente del pa - Europa Press
MADRID 26 Oct. (EPDATA) -
-- Lula da Silva se impone a Flávio Bolsonaro y es reelegido presidente de Brasil
Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7870415
Gráfico: https://www.epdata.es/ganador-elecciones-brasil-2026-estaod/...
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