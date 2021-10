Erdogan ve en una nueva Constitución turca el "regalo perfecto" para celebrar el centenario de la república en 2023

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha aseverado este viernes que una nueva Constitución para el país sería el "regalo perfecto" para el pueblo turco de cara al centenario de la fundación de la república, que tendrá lugar en 2023.

Durante un discurso ante el Parlamento, el mandatario ha instado a todos los partidos políticos a "colaborar" para la creación de una nueva Carta Magna para el país, según informaciones del diario 'Hurriyet'.

"De ser posible, esta nueva Constitución se redactará con el consenso de todos los partidos en el Parlamento. Ese sería el mejor regalo que le podrías hacer a nuestro país en 2023", ha aseverado.

Erdogan ha trazado así su visión política, social y económica para Turquía, y ha destacado que su Gobierno tratará de establecer una política de "revolución verde" para afrontar los problemas climáticos.

En este sentido, ha confirmado que su Partido Justicia y Desarrollo (AKP) se encuentra redactando ya un borrador para la nueva Carta Magna. "La decisión última recae sobre el Parlamento", ha recordado antes de expresar su esperanza de que el Parlamento "saque adelante la reforma".

Para el presidente, el Parlamento turco jugará un papel importante a la hora de "dar forma al orden global y regional" durante el próximo siglo, por lo que ha hecho un llamamiento a la unidad para lograr "objetivos comunes".

"Tenemos que alcanzar una visión conjunta y dejar de lado nuestras diferencias políticas. No hay otra Turquía ni otro futuro para nosotros. No debemos olvidar la importancia de avanzar sin divisiones, no nos podemos hacer más fuertes dividiéndonos", ha asegurado. Además, ha hecho hincapié en que Turquía no puede "seguir adelante si su gente está dividida".

LA CUESTIÓN KURDA

Erdogan ha insistido a su vez en que su Gobierno ha logrado resolver todos los aspectos de la cuestión kurda y ha afirmado que no permitirá que "aquellos que buscan abusar de este asunto" no tendrán éxito.

Así, ha señalado que las protestas de las madres de "aquellos niños que han sido secuestrados por el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) han mostrado la verdadera cara de la organización terroristas y sus afiliaciones políticas".

"Turquía ha logrado evitar el establecimiento de dos corredores terroristas en las fronteras de la zona sur", ha matizado al tiempo que ha criticado a Estados Unidos por apoyar a la milicia kurdo-siria de las Unidades de Protección Popular sirias (YPG) en la lucha contra Estado Islámico.