Errejón defiende el encuentro de Ábalos con la vicepresidenta de Maduro: "No tiene por qué ocultarlo"

Publicado 28/01/2020 11:54:31 CET

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, cree que el encuentro del ministro de Transportes, Movilidad, y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, es "normal" y de "carácter institucional" y, por ello, considera que no debería haberlo ocultado.

"A mi me parece bien y normal que representantes del Gobierno español se reúnan con representantes de otros gobiernos. Me parece normal, y me parece que es mejor hacerlo, contarlo, y explicarlo, y que nos habríamos ahorrado todos estos días", ha afirmado a preguntas de los medios de comunicación antes de participar en la Junta de Portavoces del Congreso.

Según Errejón, el encuentro entre el ministro y la 'número dos' de Maduro debe enmarcarse dentro de la normalidad, y que el Gobierno se habría ahorrado días de polémica si lo hubiera hecho público. "Cuando uno está seguro de lo que está haciendo, no tiene por qué ocultarlo", ha enfatizado.

No obstante, ha reconocido que independientemente de cómo se comunicara, la derecha está "intentando utilizar de nuevo Venezuela como ariete político en España". "Creo que hay un intento de utilizar la situación de Venezuela sólo como arma de oposición política en España", ha apostillado.