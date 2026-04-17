Una escuela catalana gana el premio "Oscar Arnulfo Romero" de la OEI en su fase en España

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha reconocido a la Fundación Escoles Garbí como ganadora de la fase nacional española del VI Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos ‘Óscar Arnulfo Romero’, con su proyecto “Las elecciones democráticas: 60 años formando en ciudadanía activa”.

La iniciativa, desarrollada en la Escola Garbí Pere Vergés de Badalona (Barcelona), ha sido distinguida por su enfoque innovador y sostenido en el tiempo para promover la educación en derechos humanos a través de la participación democrática real del alumnado. El proyecto representará a España en la fase iberoamericana del certamen, cuya ceremonia de premiación tendrá lugar el próximo mes de junio en Bilbao en las “Jornadas de Educación en derechos humanos en el contexto iberoamericano”.

Esta iniciativa transforma la escuela en una auténtica “microciudad democrática” en la que el alumnado vive la democracia desde la práctica. A lo largo de un proceso de aproximadamente dos semanas, los estudiantes participan en todas las fases de unas elecciones reales: presentación de candidaturas, campañas electorales, debates, votaciones, escrutinio y análisis de resultados, permitiendo al alumnado desarrollar competencias cívicas, sociales y comunicativas, al tiempo que aprenden a debatir, argumentar y respetar la diversidad de opiniones.

Un legado de resistencia pedagógica

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su origen histórico: las elecciones escolares se iniciaron en plena dictadura franquista como una forma de resistencia pedagógica y compromiso con los valores democráticos. Más de seis décadas después, esta práctica se ha consolidado como uno de los pilares educativos del centro.

Así, el proyecto involucra cada curso a cerca de 1.300 alumnos de entre 6 y 18 años, logrando la participación del 100% del alumnado en procesos democráticos internos. Según datos recientes del centro, un 80% del alumnado participante afirma haber mejorado sus habilidades para resolver conflictos de manera dialogada y respetuosa. Además, la iniciativa se ha integrado de forma transversal en el currículo, convirtiéndose en un modelo pedagógico innovador, sostenible y replicable.

Menciones especiales y un premio que no para de crecer

El Jurado ha decidido otorgar menciones especiales a los proyectos #DesactivaLaTrata, realizado por la entidad Diaconía, de Madrid, que fomenta la concienciación sobre la trata de mujeres y niñas especialmente en el ámbito digital; y “Mi doble invisibilidad”, implementado por el Centro Público de Educación Especial San Cristóbal, en Asturias, que promueve una educación integral y de calidad para niñas estudiantes de su centro, basada en un enfoque de igualdad.

El Premio ‘Óscar Arnulfo Romero’, impulsado por el Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la OEI, tiene como objetivo reconocer las mejores iniciativas que contribuyan a la convivencia democrática en Iberoamérica promoviendo los derechos humanos, la cultura de paz, el desarrollo sostenible y la ciudadanía global, a través de la educación y la sensibilización.

En su sexta edición, el premio ha recibido más de 500 candidaturas procedentes de 20 países de toda Iberoamérica, consolidándose como una de las principales referencias regionales en el reconocimiento de iniciativas educativas comprometidas con los derechos humanos, la democracia y la ciudadanía. Desde su creación, este galardón ha recibido ya más de 2.500 iniciativas provenientes de entidades y organizaciones públicas y privadas de toda Iberoamérica.