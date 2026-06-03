Las escuelas de frontera “son una fuerza revolucionaria para los territorios"

Escuelas de frontera OEI - CEDIDA

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El encuentro anual del proyecto de Escuelas de Frontera Portugal-España (PEBIF), fruto de la cooperación entre Portugal y España con la colaboración estratégica de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), volvió a reunir a más de 100 docentes, los días 1 y 2 de junio, en Zamora, Castilla y León, para la presentación e intercambio de experiencias e ideas sobre las actividades desarrolladas en el marco del proyecto.

En este momento, el proyecto de Escuelas de Frontera cuenta con 55 centros escolares portugueses y españoles, 2368 estudiantes y 167 profesores de “la Raya”.

Participaron en el proyecto el Ministerio de Educación, Ciencia e Innovación de Portugal, y las estructuras responsables del sector educativo de las Comunidades Autónomas de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía.

Para Ana Paula Laborinho, directora general de Multilingüismo y Promoción de las Lenguas Portuguesa y Española de la OEI, "este proyecto no se concibió para ser un trabajo más, sino para ser transversal a todas las áreas de intervención de los profesores". El PEBIF pone de encuentro "lenguas y culturas que se cruzan en el día a día", declara Filipa Soares, agregada para asuntos de Educación de la Embajada de Portugal en España.

Con un formato diferente al de las últimas ediciones, los docentes expusieron los trabajos realizados por los alumnos y alumnas, y presentaron pequeños vídeos que destacaban las actividades dinamizadas. Para Luis Domingo González Núñez, director general de Innovación Educativa y Formación Docente de Castilla y León, "proyectos como este son una fuerza revolucionaria para los territorios, porque fomentan la igualdad".

Elena Castro Villaon, jefa del Servicio de Innovación y Programas Educativos, afirma que estos encuentros sirven también para "preparar nuevas ideas y dar continuidad a un proyecto que es un ejemplo de éxito de la cooperación educativa entre España y Portugal". Lucas Navareño Miura, asesor técnico docente del Servicio de Coordinación Educativa de Extremadura, considera que "la educación también se da en encuentros como este". "Educar en el multilingüismo y la interculturalidad no es una opción, es una necesidad", añade. Además, contribuye directamente a la línea de Educación para la Ciudadanía, una línea de trabajo común a los ministerios de Educación de Portugal y España, tal y como señaló Eulália Alexandre, vicepresidenta de EduQa.

En esta edición, los docentes participaron además en una mesa redonda, moderada por Rosa Faneca, consultora científica del proyecto, que evaluó los retos, las potencialidades y las limitaciones del currículo y las prácticas pedagógicas, explicando a partir de qué área de estudio orientaron las actividades desarrolladas. "Todos lograron integrar el proyecto en el currículo", afirma la moderadora. Los profesores y profesoras revelaron que hubo dificultades. Destacaron los obstáculos burocráticos relacionados con los desplazamientos de los menores de un país a otro, así como otros relacionados con los diferentes horarios lectivos, que impidieron la concreción de ciertas ideas.

En otros dos paneles, moderados por las consultoras Viviane Martins y Helena Araújo e Sá, los docentes identificaron las diversas lenguas y cruces culturales que abordaron en el proyecto, tanto por la proximidad geográfica como por la composición de la comunidad escolar; por otra parte, mencionaron los elementos geográficos y los actores externos a la escuela que moldearon las actividades realizadas.

Acerca de las Escuelas de Frontera Portugal-España

El PEBIF es el resultado de un memorando firmado entre los Ministerios de Educación de Portugal y España. Está coordinado por la OEI en un esfuerzo conjunto entre el Instituto de Educación, Calidad y Evaluación, I.P. (EduQa) del Ministerio de Educación, Ciencia e Innovación de Portugal y las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía.

La Unión Europea ha destacado los resultados del proyecto y lo ha reconocido como un ejemplo de buenas prácticas de cooperación transfronteriza. Del mismo modo, en la XXXV Cumbre Ibérica, celebrada en 2024, los Gobiernos de Portugal y España reconocieron la importancia del PEBIF en el desarrollo de los territorios fronterizos.

También en 2024, el proyecto fue destacado en la argumentación del jurado para la concesión del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional a la OEI. Este año, el proyecto ha obtenido financiación europea a través del programa Interreg de la Unión Europea.